Sabato 21 novembre alle 9.30 la passeggiata legata all’olio nuovo, domenica 22 alle 9 l’escursione nell’Aretino. Prenotazioni entro venerdì 20 novembre.

Sabato si cammina tra gli ulivi e si entra in frantoio per vedere come si fa l’olio. Domenica si cambia percorso e si va alla Croce di Lignano, nell’Aretino. Sono le due uscite gratuite proposte per il fine settimana da Walktiberina on Tour, il gruppo di camminatori di Sansepolcro.

Il primo appuntamento, «Dall’oliva all’olio. Sentieri di natura», è in programma sabato 21 novembre alle 9.30 a Lama. La passeggiata nasce da una proposta dell’Oleificio Ranieri. Dopo il percorso tra gli ulivi, il gruppo visiterà l’azienda per scoprire come si passa dalle olive all’olio.

Domenica 22 novembre alle 9 è invece in programma l’escursione alla Croce di Lignano, proposta da Claudio, uno dei camminatori del gruppo. Stavolta, a scegliere la meta è stato chi di solito si mette in cammino con gli altri.

Entrambe le uscite sono gratuite. Per informazioni e prenotazioni, da effettuare entro il 20 novembre, il numero è 328 296 2680.