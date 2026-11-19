La mostra «Atelier di serigrafia» inaugura domenica 22 novembre alle 16.30. Al centro del percorso le edizioni A.E.I.U.O. e la cartella «Contrappunti» del 1989.

Sette serigrafie, sette artisti e un lavoro in comune con Nuvolo. È da qui che si può entrare nella storia di «Atelier di serigrafia. Edizioni A.E.I.U.O. e Contrappunti», la mostra che inaugura domenica 22 novembre alle 16.30 alla Pinacoteca comunale di Città di Castello. A curarla sono Bruno Corà, Aldo Iori e Paolo Ascani.

Il percorso racconta gli anni in cui Nuvolo, alla guida dell’Accademia di Belle Arti «Pietro Vannucci» di Perugia dal 1978, avvia una serie di collaborazioni con altri artisti. Un ruolo importante in quella stagione lo ha A.E.I.U.O., la rivista fondata e diretta da Bruno Corà a partire dal 1980.

Nel 1989 nasce «Contrappunti», una cartella che riunisce sette serigrafie realizzate con Carla Accardi, Alighiero Boetti, Daniel Buren, Jannis Kounellis, Sol LeWitt, Giulio Paolini e Michelangelo Pistoletto. A metterle una accanto all’altra si vede quanto possa cambiare il risultato anche partendo dalla stessa tecnica. Cambiano i formati, i materiali e il modo di lavorarli.

Tra gli artisti rappresentati in mostra figurano anche Marco Bagnoli, Bizhan Bassiri, Mario Merz ed Ettore Spalletti.