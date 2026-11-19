Domenica 22 novembre dalle 16.30, l’autrice di «Frammenti» si racconta in biblioteca. Dal dialogo con il pubblico nasceranno le proposte per nuovi laboratori di scrittura.

Per Simona Antonelli scrivere è un modo per mettere da parte, almeno per un po’, la fretta di tutti i giorni e dare un nome a quello che prova. Ne parlerà domenica 22 novembre dalle 16.30 alla Biblioteca Carducci di Città di Castello, partendo dalle pagine del suo libro «Frammenti».

L’idea è quella di una caffetteria letteraria. Davanti a un caffè, chi partecipa potrà fare domande, raccontare la propria esperienza o semplicemente ascoltare. Il filo del pomeriggio sarà la scrittura come spazio per sé, anche per chi non ha mai pensato di scrivere un libro e vuole solo provare a mettere su carta ciò che gli passa per la testa.

Durante l’incontro gli organizzatori raccoglieranno idee e suggerimenti per i laboratori di scrittura che intendono avviare nei prossimi mesi. A chiudere il pomeriggio sarà un aperitivo offerto ai presenti.