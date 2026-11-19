L’approvazione in Assemblea Legislativa della legge sull’Economia Circolare segna una svolta storica per l’Umbria e rappresenta il coronamento di un impegno solenne assunto con la nostra comunità. Con il voto di oggi, la coalizione del Patto Avanti dimostra che mantenere gli impegni presi è possibile: abbiamo archiviato un modello anacronistico basato sull’incenerimento e sullo smaltimento passivo, inaugurando una nuova stagione all’insegna della sostenibilità vera, della tutela della salute e della giustizia sociale.

La nostra Regione dice un ‘no’ fermo a un nuovo inceneritore da oltre 250 milioni di euro e sceglie con coraggio la strada della circolarità integrale, della prevenzione e del recupero della materia. Questa legge non rappresenta soltanto un testo normativo, ma incarna una visione politica profonda che trasforma la gestione dei rifiuti da perenne problema a risorsa strategica di sviluppo pulito e duraturo per l’intero territorio.

Come forze politiche del Patto Avanti, rivendichiamo con orgoglio la portata straordinaria di un atto che coniuga la tutela dell’ambiente con la salvaguardia del lavoro, garantendo la stabilità dei 1.600 operatori del comparto e valorizzando l’inclusione sociale e il Terzo Settore. Ringraziamo la Presidente Stefania Proietti, l’assessore Thomas De Luca e l’intera maggioranza per la determinazione e l’ascolto costante dei territori e delle comunità locali. L’Umbria non brucia il suo futuro, ma lo rigenera: da oggi la nostra regione si proietta con orgoglio come modello di innovazione a livello europeo.

Così in una nota i partiti del Patto Avanti