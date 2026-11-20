Il 26 e 27 novembre torna «Scampia Storytelling – Festival delle Periferie». Giovedì alle 17, al Museo del Tabacco, un incontro gratuito aperto a tutti.

Dopo la tappa dello scorso anno a Città di Castello, «Scampia Storytelling – Festival delle Periferie» torna in Alta Valle del Tevere. Questa volta ad aprire le porte agli scrittori sarà l’Istituto comprensivo «Leonardo da Vinci» di San Giustino. Per l’Umbria è la terza partecipazione al festival, in programma giovedì 26 e venerdì 27 novembre.

A incontrare le classi saranno Fabrizio Altieri, Francesco Bedini, Marco Dazzani, Alessandro Pasquinucci, Eva Serena Pavan, Barbara Pumhösel, Alan Rossi e Marco Tomatis. Il festival porta chi scrive libri per ragazzi direttamente nelle scuole, dando agli studenti l’occasione di confrontarsi con gli autori e di scoprire come nasce una storia.

Il programma di San Giustino non si ferma alle aule. Giovedì 26 novembre alle 17, al Museo Storico Scientifico del Tabacco, si terrà l’incontro «Storia, attualità e storytelling. Autori e autrici raccontano presente, passato e futuro». Si parlerà di come le storie possano aiutarci a leggere il presente partendo da ciò che è accaduto. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti.

Nato nel 2014 nel quartiere napoletano di Scampia, il festival è arrivato alla tredicesima edizione. Quest’anno coinvolge 32 autrici e autori in quattro regioni, con appuntamenti a Napoli, Giulianova, Como e San Giustino. L’iniziativa è organizzata da ICWA, l’associazione italiana degli scrittori per ragazzi, e da Calibro, con il sostegno del Fondo per il Diritto di Prestito Pubblico del Ministero della Cultura. La tappa locale ha il patrocinio del Comune di San Giustino.