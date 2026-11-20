Due tesi sul lavoro sociale premiate all’Università di Perugia. Una studia come far incontrare bambini e anziani, l’altra come tutelare l’autonomia di chi ha bisogno di assistenza.

Un asilo nido, un centro diurno e una residenza per anziani nello stesso luogo. Teresa Spataro è partita da questa esperienza, attiva a Piacenza da oltre quindici anni, per chiedersi se un progetto simile possa funzionare anche in Umbria. La sua tesi e quella di Greta Valeriani, dedicata all’autonomia delle persone anziane non autosufficienti, hanno vinto la quarta edizione del Premio di laurea Elisa Orsini.

Spataro, con il relatore Ugo Carlone, ha studiato il progetto «Anziani e bambini insieme» di Unicoop Piacenza, dove il nido condivide gli spazi del centro con i servizi per gli anziani. Valeriani, con il relatore Pierangelo Cenci, ha affrontato un’altra domanda che riguarda da vicino chi lavora nei servizi sociali. Come si può garantire l’assistenza necessaria senza togliere alla persona la possibilità di decidere della propria vita? La ricerca prende in esame gli strumenti di tutela, dai piani individuali al PNRR.

La premiazione si è svolta mercoledì 18 novembre nell’Aula VIII del Rettorato, alla presenza del rettore Massimiliano Marianelli e di Adolfo Orsini, presidente dell’associazione Elisa83 Odv. Le due laureate hanno ricevuto 400 euro ciascuna, finanziati dall’associazione, e un attestato. Le sintesi delle tesi saranno pubblicate sul sito dell’Ordine degli assistenti sociali dell’Umbria.

Il premio porta il nome di Elisa Orsini, giovane assistente sociale scomparsa il 10 ottobre 2020. A istituirlo è stata l’associazione Elisa83, insieme al Dipartimento di Scienze politiche dell’Università di Perugia e al Consiglio regionale dell’Ordine degli assistenti sociali. Il rettore ha ringraziato la famiglia Orsini per aver trasformato il dolore della perdita in un impegno che oggi sostiene chi si prepara a svolgere la stessa professione di Elisa.