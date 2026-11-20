Venerdì 20 novembre alle 10.30 l’iniziativa aperta ai cittadini. Parteciperanno anche gli alunni di alcune scuole primarie del territorio.

Nuove piante per lo spazio dove i cani del rifugio di Mezzavia, a Lerchi, escono per muoversi e giocare. A donarle sarà il Lions Club Host di Città di Castello, in collaborazione con il Comune, in occasione della Giornata nazionale degli alberi. Le piante saranno messe a dimora nell’area esterna del canile per rendere più accogliente lo spazio a disposizione degli animali.

L’appuntamento è venerdì 20 novembre dalle 10.30 al rifugio di Mezzavia. Ci saranno gli alunni di alcune scuole primarie del territorio, gli amministratori comunali, i rappresentanti del Lions Club Host e i Carabinieri Forestali. L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza.

