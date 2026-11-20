La dirigente e due insegnanti della scuola turca Goncagüller hanno trascorso alcuni giorni con i bambini e le docenti del Girotondo e della Millecolori.

Per alcuni giorni, le scuole dell’infanzia Girotondo di San Giustino e Millecolori di Cospaia hanno accolto tre ospiti dalla Turchia. Fatma, dirigente della scuola dell’infanzia Goncagüller, e le insegnanti Nurten e Tulay hanno incontrato i bambini e condiviso con le colleghe alcuni momenti della giornata scolastica, confrontandosi sul lavoro in classe.

La visita, seconda tappa dello scambio Erasmus+, si è conclusa alla scuola dell’infanzia di Cospaia. A salutare la delegazione sono stati la dirigente scolastica Sonia Fiorucci, gli assessori Enzo Franchi e Loretta Zazzi e il comandante della Polizia municipale D’Avenia.