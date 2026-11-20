Undici voti contrari, quattro favorevoli e tre astensioni. Il centrodestra chiedeva un no preventivo alla fusione. Per i contrari, l’azienda unica non è prevista da alcun atto.

Il Consiglio comunale di Città di Castello ha respinto la mozione con cui il centrodestra chiedeva di dire no all’ipotesi di unire Usl Umbria 1 e Usl Umbria 2. Il voto riguardava la presa di posizione del Comune, non un progetto di fusione. A presentare il documento, depositato a giugno, era stato il capogruppo della Lega Valerio Mancini.

La mozione è stata bocciata con 11 voti contrari di consiglieri del Pd, del Psi e della lista civica Luca Secondi Sindaco. Quattro i favorevoli, tra Lega, Fratelli d’Italia e lista civica Marinelli Sindaco. Si sono astenuti Luciano Bacchetta (Psi), Luciana Bassini (Gruppo Misto-Azione) e Maria Grazia Giorgi (Pd).

Mancini chiedeva al sindaco di portare in Regione la richiesta di mantenere l’autonomia del distretto dell’Alta Valle del Tevere e di rafforzare i servizi territoriali e quelli dell’ospedale tifernate. Tra le proposte c’era anche la convocazione degli Stati generali della sanità in Altotevere. Per Elda Rossi (FdI), mantenere due aziende distinte significa tenere i centri decisionali più vicini ai territori.

Di diverso avviso Rosanna Sabba, capogruppo della lista del sindaco, che ha definito la mozione «superata dai fatti» e ha indicato nel confronto sul nuovo piano sociosanitario regionale la sede in cui discutere della riorganizzazione. Sabba si è detta disponibile a valutare l’accorpamento dei soli servizi amministrativi. Il capogruppo del Pd Gionata Gatticchi ha ricordato che non c’è un atto che preveda la fusione, mentre Luigi Gennari (Psi) ed Emanuela Arcaleni (Castello Cambia) hanno riportato il dibattito sulle risorse necessarie a garantire i servizi.

Tra gli astenuti, Bassini ha ricordato come la perdita della struttura amministrativa all’interno dell’ospedale abbia già cambiato il rapporto con il territorio. Bacchetta ha spiegato di non ritenere probabile l’azienda unica, ma di non voler votare contro la mozione per dare un segnale a difesa dell’ospedale di Città di Castello, che a suo giudizio soffre già per la carenza di personale e di primari.