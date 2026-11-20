Qualche minuto di buio nelle vetrine del centro per far capire quanto contano quelle luci. È questo il senso dello spegnimento simbolico promosso dal Consorzio Pro-Centro, e il Partito Socialista Italiano di Città di Castello lo sostiene. I socialisti ringraziano il consorzio, che ha ideato l’iniziativa e l’ha portata a livello nazionale, e i negozianti che hanno aderito.

Il tema, per il PSI, riguarda il futuro della città. I commercianti, scrivono, «non sono soltanto operatori economici, ma sono un presidio quotidiano, un punto di riferimento per i residenti, un elemento di sicurezza e socialità». Sono loro a tenere vive le vie del centro. Spesso lo fanno tra difficoltà crescenti e sacrifici importanti.

Il partito però non si ferma al ringraziamento e indica una direzione. Le attività che già ci sono vanno sostenute. Allo stesso tempo bisogna favorire nuove aperture e rendere il centro più accessibile e più vivibile. Per i socialisti serve «una visione complessiva che sappia tenere insieme commercio, residenzialità, cultura e turismo». Il commercio da solo non basta: un centro storico funziona se ci sono anche persone che ci abitano, iniziative culturali e turisti.

Il PSI fa suo anche il messaggio di Pro-Centro: le luci delle vetrine «non illuminano soltanto le strade: raccontano una città che vive, lavora e guarda al futuro».

Nella nota c’è spazio anche per il mercato. Oltre ai negozianti che ogni giorno tengono aperte le serrande, i socialisti ringraziano gli ambulanti del giovedì e del sabato mattina, che secondo il partito colorano e caratterizzano il centro storico.