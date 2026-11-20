Stasera alle 20.30 su Rete Sole il calcio dell’Alta Valle del Tevere.

Dalla Serie D alla Prima Categoria, stasera a Tempi Supplementari si fa il punto sul calcio altotiberino. In studio l’allenatore Valerio Pescari e l’opinionista Roberto Pasqui, con cui ripercorreremo le partite del fine settimana.

Si parte dai risultati per capire cosa è cambiato nelle classifiche e come le squadre della vallata arrivano al prossimo turno. Spazio ai commenti, campionato per campionato, dalla Serie D alla Prima Categoria, passando per Eccellenza e Promozione.

La puntata va in onda questa sera, venerdì 20 novembre, alle 20.30 su Rete Sole e sarà disponibile anche on demand su televaltiberina.tv.