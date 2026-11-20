Sabato 21 novembre alle 16.30, nella sala polivalente dell’ex scuola elementare, un incontro per le famiglie di Monte Santa Maria Tiberina.

Un laboratorio creativo per i bambini e un incontro per i genitori. Sono i due appuntamenti del pomeriggio che l’Associazione Ricreativa Gioiello Odv, insieme al Comune di Monte Santa Maria Tiberina, organizza sabato 21 novembre alle 16.30 nella sala polivalente dell’ex scuola elementare di Gioiello.

L’iniziativa, intitolata «I diritti e i bisogni dei bambini e delle bambine», nasce in occasione della Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia. Mentre i più piccoli si cimenteranno nel laboratorio, i genitori potranno confrontarsi su come ascoltarli e riconoscerne i bisogni nella vita di tutti i giorni.

L’incontro è aperto alla cittadinanza.