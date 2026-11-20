Circa 80 professionisti hanno partecipato all’incontro dell’Usl Umbria 1 sul protocollo regionale per l’accoglienza e la tutela di donne e minori.

L’assistenza a chi subisce violenza non finisce con le cure in pronto soccorso. Il Codice Rosa nasce per dare continuità a quel primo intervento, con procedure comuni nei pronto soccorso umbri e un collegamento più stretto con i servizi del territorio. Su come applicare il protocollo si sono confrontati circa 80 professionisti al Centro di formazione dell’Usl Umbria 1.

All’incontro hanno partecipato operatori dei pronto soccorso, dei consultori e dei distretti, assistenti sociali e operatrici dei centri antiviolenza. La formazione ha riguardato le regole e i passaggi del percorso regionale, dall’accoglienza alla presa in carico di donne e minori che hanno subito violenza.

Ad aprire i lavori sono stati il direttore generale dell’Usl Umbria 1 Emanuele Ciotti, la presidente della Regione Stefania Proietti, la direttrice regionale Salute e Welfare Daniela Donetti, la presidente del Centro per le Pari Opportunità Federica Moretti e la presidente del Centro antiviolenza Liberamente Donna Mauritia Lombardi. Il convegno rientra nella campagna regionale «Umbria contro ogni genere di violenza».