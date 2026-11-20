Dai libri senza parole alla mostra per il centenario di Nuvolo. Agli Illuminati due appuntamenti con Matthias Martelli e il Francesco di Dario Fo.
Venerdì 20 novembre
- 16.30, Biblioteca Carducci — Stefania Carioli racconta i silent book, i libri che affidano la storia alle immagini.
- 17.30, Pinacoteca comunale — La storica dell’arte Laura Teza ripercorre le origini di Palazzo Vitelli alla Cannoniera, nel quarto incontro dedicato alla famiglia Vitelli.
- 18, Oleificio Ranieri — Laboratorio di ceramica «Forme di natura».
- 18.30, Libreria Paci – La Tifernate — Presentazione del volume «Abuso di potere e pubblica amministrazione», a cura di Enrico Carloni, con l’intervento di Walter Verini.
Sabato 21 novembre
- 16.30, Palazzo Vescovile — «La santità al femminile nel segno di Francesco», un incontro tra arte e spiritualità sulle figure di santa Veronica Giuliani e santa Margherita.
- Dalle 18, Oleificio Ranieri — Laboratorio creativo «Tratti di natura». Dalle 19 aperitivo con degustazione e DJ set.
- 20.45, Teatro degli Illuminati — Matthias Martelli porta in scena «Lu Santo Jullàre Françesco» di Dario Fo.
Domenica 22 novembre
- 16.30, Pinacoteca comunale — Inaugura «Atelier di serigrafia. Edizioni A.E.I.U.O. e Contrappunti», la mostra che racconta le collaborazioni artistiche di Nuvolo nel centenario della nascita.
- 16.30, Biblioteca Carducci — Incontro gratuito con Simona Antonelli, autrice di «Fra(m)menti», sulla scrittura come spazio per sé.
- 17, Teatro degli Illuminati — Replica di «Lu Santo Jullàre Françesco» con Matthias Martelli.
- Sala Rossi Monti — Proiezione gratuita di «Testimone d’accusa» di Billy Wilder. L’orario non è indicato nel programma diffuso.
Le mostre già aperte
Alla Pinacoteca si possono visitare anche «Aftermandelbrot» di Nuvolo e «Bepi Romagnoni. 2 piani». La mostra dedicata a Romagnoni prosegue fino al 17 gennaio 2027.
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