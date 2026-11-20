Ancora qualche giorno e la frazione Montagna tornerà raggiungibile. La strada, chiusa dopo lo smottamento provocato dalle forti piogge dei giorni scorsi, dovrebbe riaprire a metà della prossima settimana. Si passerà a senso unico alternato.

Nel tratto franato è stato fatto un intervento straordinario di messa in sicurezza. È quello che permetterà di riaprire la circolazione, anche se per ora in modo provvisorio: i mezzi passeranno uno alla volta, regolati dalla segnaletica verticale. La data definitiva dipende dalla fine dei lavori e dalle verifiche di sicurezza. Fino all’annuncio ufficiale del Comune la strada resta chiusa.

Il cantiere non si ferma alla frana. Si lavora anche sulle banchine, che l’acqua ha eroso in più punti. Più a monte è stato liberato il Fosso di Moscheto, che ora ha ripreso a scorrere normalmente. Per il Comune è un intervento importante per rimettere in sicurezza tutta l’area.

L’obiettivo dichiarato dall’amministrazione è riaprire il collegamento il prima possibile. Ne hanno bisogno i residenti, ma anche le attività economiche e ricettive della zona, che in questi giorni stanno facendo i conti con i disagi.

Intanto in Comune si guarda anche alla richiesta di stato di emergenza, che ha già avviato il suo iter. Se arriverà il via libera si potrà accedere a risorse e strumenti di sostegno. Serviranno per gli interventi pubblici, ma soprattutto per i cittadini e le imprese che hanno avuto danni dal maltempo. L’amministrazione lo considera un passaggio fondamentale per dare risposte concrete al territorio e tornare gradualmente alla normalità.