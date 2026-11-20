In occasione della Giornata nazionale degli alberi, che ricorre il 21 novembre, il Movimento 5 Stelle Umbria rinnova il proprio impegno per la tutela del patrimonio arboreo, la riforestazione urbana e la promozione di città più verdi, sostenibili e vivibili. Torna anche quest’anno «Alberi per il Futuro», la storica iniziativa di cittadinanza attiva promossa dal Movimento 5 Stelle, giunta all’undicesima edizione. Un progetto nato nel 2015 che, nel corso degli anni, ha permesso di mettere a dimora oltre 60.000 alberi in più di 250 Comuni italiani, coinvolgendo cittadini, associazioni, scuole e attivisti.

L’appuntamento è per sabato 21 e domenica 22 novembre, con iniziative diffuse su tutto il territorio nazionale e con iniziative anche sul territorio umbro. L’obiettivo non è soltanto piantare nuovi alberi, ma anche prendersi cura di quelli già messi a dimora, attraverso attività di annaffiatura, manutenzione e valorizzazione degli spazi verdi. Una visione che guarda direttamente alle sfide del cambiamento climatico. Le alberature urbane rappresentano infatti una vera infrastruttura ambientale: contribuiscono a contrastare le isole di calore, migliorano la qualità dell’aria, favoriscono la biodiversità e rendono gli spazi pubblici più accoglienti, con benefici diretti sulla salute e sulla qualità della vita delle persone.

«La Giornata nazionale degli alberi deve essere un’occasione per rinnovare un impegno che non può esaurirsi in una singola giornata – dichiara David Fantauzzi, coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Umbria –. Piantare un albero significa investire nel futuro delle nostre comunità, ma altrettanto importante è garantirne la cura e la manutenzione nel tempo. Abbiamo bisogno di città più verdi, di una maggiore attenzione al consumo di suolo e di politiche capaci di mettere la tutela ambientale al centro della programmazione. Come Movimento 5 Stelle continueremo a promuovere la partecipazione dei cittadini e iniziative concrete per rendere i nostri territori più sostenibili e resilienti».

Proprio in vista della Giornata nazionale degli alberi, mercoledì 18 novembre, si è svolto a Roma, nella sede nazionale del Movimento 5 Stelle, l’incontro di presentazione dell’edizione 2026 di «Alberi per il Futuro», dal titolo «Radici forti contro il cambiamento climatico». All’iniziativa ha preso parte anche Thomas De Luca, assessore all’Ambiente della Regione Umbria, insieme alla vicepresidente vicaria del Movimento 5 Stelle Paola Taverna, alla coordinatrice del Comitato Territori Susy Matrisciano, alla vicepresidente M5S della Camera Ilaria Fontana e agli altri rappresentanti istituzionali del Movimento impegnati sulle politiche ambientali.