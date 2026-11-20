Ci saranno Romizi, Modena e l’assessore Paoli. Al tavolo anche il sindaco Gareggia

CANNARA – Appuntamento domani mattina, sabato 21 novembre, alle 10.30. Il posto è l’Auditorium San Sebastiano, in via Costanza Baglioni. Lì Forza Italia si presenterà ufficialmente a Cannara, con un incontro aperto a tutti.

Per l’occasione arrivano i vertici del partito. Ci sarà il segretario regionale Andrea Romizi, che siede anche in Consiglio regionale. Con lui la segretaria provinciale di Perugia, Fiammetta Modena. A fare gli onori di casa sarà Lucia Paoli, delegata comunale di Forza Italia e assessore nella giunta cannarese. Presente anche il sindaco Fabrizio Gareggia.

Non sarà soltanto un battesimo di partito. Sul tavolo ci sono i risultati portati a casa dall’amministrazione comunale e i prossimi obiettivi per la città. È il motivo per cui, accanto ai dirigenti azzurri, ci sarà anche il primo cittadino.

L’altra parte della mattinata è dedicata al confronto con i cittadini. Si parlerà di Cannara, ma anche di Regione: con Romizi e Modena al tavolo, è facile che il discorso si allarghi ai temi umbri.

Per Forza Italia è un passo per essere più presente sul territorio, con una delegata già impegnata in giunta. Domani si vedrà quanta curiosità c’è in paese.