Si parte lunedì 30 novembre con la presentazione della scuola primaria. Visite e laboratori in programma da dicembre a gennaio.

Il primo appuntamento è per chi deve iscrivere i figli alla primaria. Lunedì 30 novembre alle 18, all’auditorium Collodi, il dirigente scolastico presenterà le scuole Collodi e De Amicis. È il primo dei tre incontri informativi organizzati dall’Istituto comprensivo statale di Sansepolcro in vista delle iscrizioni per il 2027/2028. A seguire, gli open day e i laboratori daranno alle famiglie l’occasione di conoscere le scuole e incontrare gli insegnanti.

Gli incontri con il dirigente scolastico

Primaria Collodi–De Amicis — lunedì 30 novembre 2026 alle 18, auditorium Collodi.

— lunedì 30 novembre 2026 alle 18, auditorium Collodi. Secondaria di primo grado Buonarroti–Pacioli, a indirizzo musicale — mercoledì 9 dicembre 2026 alle 18, sede Buonarroti–Pacioli.

— mercoledì 9 dicembre 2026 alle 18, sede Buonarroti–Pacioli. Infanzia Melograno–Centofiori — giovedì 10 dicembre 2026 alle 18, auditorium Collodi.

Il calendario degli open day

Scuola Date e orari Infanzia Melograno–Centofiori Sabato 12 dicembre 2026, 10–12. Martedì 12 gennaio 2027, 17.30–19. Primaria Collodi–De Amicis Martedì 1° dicembre 2026, 17.30–19. Sabato 12 dicembre, 9–12, con laboratori aperti. Martedì 15 dicembre, 16.30–18.30. Martedì 19 gennaio 2027, 16.30–18.30. Secondaria Buonarroti–Pacioli Laboratori aperti mercoledì 9 dicembre 2026, 16.30–19, e sabato 9 gennaio 2027, 9–12.

Per informazioni si può contattare la segreteria allo 0575 732500, scrivere a aric84000b@istruzione.it o consultare il sito dell’Istituto comprensivo di Sansepolcro.