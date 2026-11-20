Una spilla d’argento ispirata al reperto del VI secolo a.C. sarà consegnata alle attiviste iraniane Shiva Boroumand e Parisa Nazari. La cerimonia sabato 21 novembre alle 15.30 all’auditorium di Santa Chiara.

È a cavallo, indossa un mantello da parata e non porta armi. Il Cavaliere del Trebbio, raffigurato su un reperto del VI secolo a.C. rinvenuto alla fine del Novecento durante gli scavi nei pressi della frazione di Sansepolcro, torna in una spilla d’argento. Sarà consegnata a Shiva Boroumand e Parisa Nazari, le due attiviste iraniane del movimento «Donna, vita, libertà» a cui va il Premio nazionale «Nonviolenza» 2026.

È proprio quel dettaglio, un cavaliere senza armi, a dare senso alla scelta. Per la premiazione la figura ritrovata al Trebbio prende il nome di «Cavaliere di Pace», legando il riconoscimento alla storia del territorio.

La consegna si terrà sabato 21 novembre alle 15.30 all’auditorium di Santa Chiara, durante la diciottesima edizione del Premio nazionale «Cultura della Pace – Città di Sansepolcro». Nella stessa occasione sarà premiato il giornalista Rai Nico Piro, che presenterà in anteprima nazionale il suo libro «Disarmiamo le parole». Una menzione speciale andrà alla casa di produzione aretina Poti Pictures per il suo lavoro sull’inclusione attraverso il cinema.