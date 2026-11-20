Gazebo a Perugia, Cannara e Amelia. Sabato alle 10.30 punto stampa a Pian di Massiano

PERUGIA – Un gazebo al mercato di Pian di Massiano, sabato mattina. Da lì parte il fine settimana di FI Giovani Umbria, che porta in piazza la legge di bilancio e qualche proposta per la regione. L’obiettivo è parlare direttamente con i ragazzi.

Il programma è su due giorni. Domani, sabato 21 novembre, la segreteria perugina sarà al mercato dalle 10, con il punto stampa fissato alle 10.30. Alla stessa ora i giovani di Assisi e Foligno saranno a Cannara, all’Auditorium San Sebastiano, dove Forza Italia si presenta in paese. Domenica 22 si chiude ad Amelia: dalle 10 in viale dei Giardini, con la segreteria provinciale di Terni.

Sul tavolo ci sono tre misure della manovra, che il movimento giovanile considera battaglie sue da anni. Chi ha meno di 30 anni e riceve un aumento di stipendio pagherà l’1% di tasse su quella cifra, fino a 2.500 euro l’anno. Chi affitta casa a canone calmierato a un under 35 avrà una cedolare secca all’1%. E le aziende che assumono giovani sotto i 36 anni avranno sgravi fiscali.

Poi c’è l’Umbria. FI Giovani chiede più sicurezza a Perugia nei posti dove i ragazzi si ritrovano. Chiede anche che l’abbonamento scolastico “Umbria Vai” valga per tutti gli studenti delle superiori: oggi, secondo il movimento, ne lascia fuori una parte, con gravi discriminazioni. L’ultimo tema è lo spopolamento, con i giovani che se ne vanno a cercare lavoro altrove. I ragazzi azzurri lo chiamano desertificazione giovanile e chiedono un impegno strutturale per creare più opportunità di lavoro, studio e impresa.