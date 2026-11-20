Palazzo delle Laudi rilancia la campagna di Anci Toscana a sostegno del commercio locale.
Per il prossimo acquisto, prima di andare altrove, il Comune di Sansepolcro invita a fare un giro tra i negozi della città. È il messaggio di Local Friday, la campagna promossa da Anci Toscana a cui l’amministrazione comunale ha scelto di dare voce.
L’invito riguarda le botteghe del centro storico e le attività di vicinato. Fare acquisti in questi negozi, sottolinea il Comune, significa sostenere il lavoro di chi li tiene aperti ogni giorno e contribuire a mantenere vive le strade della città.