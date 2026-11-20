Martedì 24 novembre alle 18, a Città di Castello, il sesto incontro del ciclo sull’arte contemporanea. La partecipazione è su prenotazione.

Che cosa cambia quando un’opera d’arte rinuncia a una forma stabile o mescola linguaggi diversi? Da qui parte il prossimo incontro con Bruno Corà, presidente della Fondazione Burri, in programma martedì 24 novembre alle 18 nella Sala dei Fasti di Palazzo Vitelli a Sant’Egidio, in piazza Garibaldi a Città di Castello.

La conversazione ripercorrerà alcune delle strade imboccate dagli artisti dagli anni Settanta in poi. Corà partirà dalle immagini delle opere per raccontare come, dopo le sperimentazioni degli anni Sessanta, siano cambiati i modi di intendere la forma e di lavorare con linguaggi diversi, anche di fronte alle trasformazioni della società, della scienza e della tecnologia. È previsto anche l’intervento di un ospite della scena artistica contemporanea.

È il sesto appuntamento del ciclo promosso dall’Associazione Palazzo Vitelli a Sant’Egidio in collaborazione con la Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri. Per prenotare si può scrivere a ufficiostampa@fondazioneburri.org, fino a esaurimento dei posti.

Le conversazioni precedenti si possono rivedere sul canale YouTube dell’Associazione Palazzo Vitelli.