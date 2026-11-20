Tre appuntamenti in via della Rocca per visitare la scuola, incontrare gli insegnanti e conoscere il tempo pieno facoltativo con aiuto compiti e laboratori.

Come sono le aule? Quali attività si fanno durante il tempo pieno? Le famiglie che stanno scegliendo la primaria potranno chiederlo direttamente agli insegnanti della scuola di Montone, che apre le porte ai bambini e ai genitori per tre appuntamenti tra novembre e gennaio.

Durante gli open day si potranno visitare gli spazi rinnovati e conoscere l’offerta della scuola, a partire dal tempo pieno facoltativo, che prevede aiuto compiti e attività di laboratorio.

Le date degli open day

Martedì 24 novembre 2026 , dalle 16 alle 18.

, dalle 16 alle 18. Sabato 12 dicembre 2026 , dalle 9 alle 12.

, dalle 9 alle 12. Martedì 12 gennaio 2027, dalle 16 alle 18.

La scuola si trova in via della Rocca 7, a Montone. Per informazioni si può chiamare lo 075 9306565 o consultare il sito dell’Istituto comprensivo Umbertide–Montone–Pietralunga.