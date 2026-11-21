CITTÀ DI CASTELLO – Da qui alle comunali più di una sigla o lista civica potrebbe presentarsi come forza di centro. La ragione è politica. In una corsa aperta, il voto degli elettori moderati potrebbe decidere chi va al ballottaggio e, al secondo turno, anche chi diventa sindaco. Tra dichiararsi di centro e ottenere la fiducia di quegli elettori, però, c’è di mezzo una campagna elettorale.

A Castello una proposta moderata si misurerebbe su questioni molto concrete. Tenere in ordine i conti del Comune e garantire i servizi. Ascoltare chi manda avanti un’attività e chi fa fatica ad arrivare a fine mese. Andare in Regione con una posizione chiara sull’ospedale e tenere nello stesso programma il centro storico e le frazioni. Mettere insieme interessi diversi, e poi scegliere quando serve, sarebbe il primo banco di prova per chi vuole rappresentare il centro.

I precedenti in vallata non mancano. A San Giustino, nel 2024, Fabio Buschi ha ottenuto 998 voti, il 16,38 per cento, con Civici Liberali Riformisti – Communitas San Giustino. Ha vinto Stefano Veschi, ma quasi mille elettori hanno scelto una candidatura autonoma. Al Borgo, nel 2021, la partita si è giocata dentro le coalizioni. Borgo al Centro ha preso il 16,46 per cento dei voti di lista a sostegno di Fabrizio Innocenti, Adesso il 14,10 con Andrea Laurenzi. Al primo turno Laurenzi era avanti di appena 85 voti. Al ballottaggio Innocenti ha ribaltato il risultato ed è diventato sindaco.

A Città di Castello il voto moderato potrebbe valere, secondo una stima politica, tra il 12 e il 16 per cento. Quanto di quel consenso si concentrerebbe su una sola proposta dipenderebbe dal candidato, dalla squadra e dal programma. C’è poi un dato che pesa da sé. Alle regionali del 2024, in città, il 47,6 per cento degli aventi diritto è rimasto a casa. Tra loro potrebbe esserci chi oggi si sente poco rappresentato sia dal centrodestra sia dal centrosinistra. Se anche una parte di questi elettori tornasse al seggio, in una gara stretta potrebbe cambiare l’ordine d’arrivo.

Sui nomi dei candidati il quadro cambia di settimana in settimana. La novità politica è un’altra. A Castello il centro potrebbe diventare il punto in cui si decide la corsa al Comune. E il suo peso si vedrebbe sulla scheda, anche nel voto di chi l’ultima volta era rimasto a casa.