CITTÀ DI CASTELLO – «Grazie a nome della comunità locale». Con queste parole il sindaco di Città di Castello, Luca Secondi, ha ringraziato la Questura di Perugia, la Squadra Mobile e il personale del commissariato tifernate per l’operazione che ha portato all’arresto di un uomo e al sequestro di un ingente quantitativo di cocaina.

«Appresa la notizia il primo sentimento è stato quello della gratitudine e riconoscenza», ha dichiarato Secondi, sottolineando il lavoro degli agenti e il coordinamento della Questura. Il sindaco ha definito l’intervento «un’operazione di straordinaria portata» che ha impedito alla droga sequestrata di finire sul mercato.