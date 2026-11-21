Sul mercato la droga avrebbe fruttato circa dodici milioni di euro. Per la Polizia di Stato è il sequestro di cocaina più grande mai fatto in provincia di Perugia

CITTÀ DI CASTELLO – In tutto 144 panetti di cocaina, per un peso di oltre 160 chili lordi. Era la droga che un 60enne italiano teneva nascosta tra un magazzino e un capanno di sua proprietà a Città di Castello. L’uomo, già arrestato nel 2014 per reati simili, è stato fermato venerdì mattina, 20 novembre, dalla Squadra Mobile della Questura di Perugia e dagli agenti del Commissariato tifernate.

Le indagini sono partite nei giorni scorsi dal Commissariato di Città di Castello, che aveva raccolto informazioni su una possibile attività di spaccio. Con la Squadra Mobile sono seguiti appostamenti e pedinamenti, durante i quali gli investigatori hanno notato movimenti sospetti dell’uomo.

Venerdì è scattata la perquisizione, prima sulla persona e sull’auto, poi in casa. Nell’abitazione gli agenti hanno trovato circa 300 grammi di marijuana e le chiavi di un magazzino. Lì, in uno sgabuzzino, c’erano i primi 51 panetti di cocaina. Gli altri 93 erano in un capanno, su un terreno che appartiene sempre al 60enne.

Su disposizione dell’autorità giudiziaria, l’uomo è stato portato nel carcere di Perugia-Capanne, dove attende l’udienza di convalida.

Secondo la Polizia di Stato si tratta del sequestro di cocaina più grande mai realizzato in provincia di Perugia. Una volta immessa sul mercato, la droga avrebbe generato ricavi per circa dodici milioni di euro. L’operazione rientra nei controlli contro il narcotraffico della Polizia di Stato di Perugia, che negli ultimi due anni hanno portato al sequestro di oltre cento chili di cocaina.