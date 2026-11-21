Fotinie, frassini e pioppi bianchi sono stati piantati questa mattina nell’area esterna del canile rifugio di Mezzavia, a Lerchi. Le piante, donate dal Lions Club Città di Castello Host, serviranno a rendere più vivibile lo spazio dove i cani escono dai box per muoversi all’aperto.

Nonostante la pioggia, alla messa a dimora hanno partecipato anche i bambini di alcune scuole primarie del territorio, insieme ai volontari dell’Enpa che gestiscono il rifugio. L’iniziativa si è svolta in occasione della Giornata nazionale degli alberi, con la collaborazione del Comune e dei Carabinieri del Reparto Biodiversità, attraverso il vivaio forestale di Pieve Santo Stefano.

Le nuove piante arrivano dopo i lavori di messa in sicurezza dell’area esterna, dove sono stati abbattuti 40 alberi e ne sono stati potati altri danneggiati dal maltempo tra la primavera e l’estate. Nell’ultimo anno il Comune è intervenuto anche sull’impianto elettrico del rifugio. Restano in programma i lavori alla copertura e la sostituzione dei boiler e delle griglie di scarico dei box.

Durante la mattinata si è parlato anche di adozioni. Torna nel 2027 il calendario del canile, con le foto dei cani ospitati a Mezzavia che aspettano una famiglia. Il calendario è stato ideato e finanziato da Giuliano Tartufi e realizzato da Artegraf.