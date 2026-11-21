In programma delle iniziative organizzate in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che rientrano anche nel programma della Regione “Umbria contro ogni genere di violenza”

Città di Castello/Gubbio, 21 novembre 20256 – Letture, video, magliette tematiche, installazioni e performance artistiche: anche quest’anno gli ospedali di Città di Castello e di Gubbio – Gualdo Tadino hanno organizzato alcune iniziative in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra ogni anno il 25 novembre. Le attività rientrano nella sesta edizione dell’(H) Open Week – in programma dal 23 al 29 novembre ed organizzata da Fondazione Onda Ets – e sono inseriti anche nel programma di “Umbria contro ogni genere di violenza”, il contenitore di eventi promosso dalla Regione Umbria in collaborazione con le aziende sanitarie e ospedaliere del territorio.

Durante tutta la settimana, le facciate dei due ospedali dell’Usl Umbria 1 saranno illuminate di rosso (dalle 18 alle 24 circa) e nelle hall saranno presenti anche delle installazioni artistiche contro la violenza, come scarpe rosse, quadri, fotografie e immagini contro la violenza.

Inoltre, all’ospedale di Città di Castello si terranno varie iniziative. Martedì 24 novembre (dalle 14,30 alle 16,30) nei vari reparti di degenza e nelle sale d’attesa ci saranno letture di brani e poesie all’interno dei setting di cura rivolte ai degenti e ai visitatori per portare vicinanza e speranza e sensibilizzare sul tema della violenza contro le donne. Mercoledì 25 (dalle 11,30 alle 13,30) sempre presso l’ingresso andrà in scena lo spettacolo “Danza per le anime”, una performance di danza curata dal Consorzio Castello Danza, liberamente ispirata all’opera “Il Filo Rosso” di Sabrina Fodaroni. Tutti i giorni sarà possibile scrivere pensieri, parole di incoraggiamento, testimonianze o messaggi di speranza su post-it e foglietti sagomati messi a disposizione nella “Parte del rispetto”, la bacheca partecipativa situata nella hall dell’ospedale. Inoltre, in occasione della settimana dedicata all’Open Week, tutti gli operatori del presidio/servizio indosseranno una maglietta rossa con riportato in evidenza il numero di pubblica utilità 1522.

Dal 23 al 29 novembre (dalle ore 10 alle 11), l’ospedale di Branca supportato dal personale ostetrico del presidio, in sinergia con le realtà educative del territorio, promuoverà una fondamentale iniziativa di sensibilizzazione rivolta ai giovani, ai docenti e alle famiglie. L’iniziativa prevede la proiezione e diffusione negli istituti scolastici aderenti del Comprensorio Eugubino – Gualdese di un video della durata di 15 minuti, un percorso visivo e narrativo ideato per trasmettere immagini evocative e messaggi incisivi contro ogni forma di violenza. Tutti i giorni, 24 ore su 24, si potrà accedere alla libreria, uno spazio aperto alla lettura e al libero scambio di libri all’interno della struttura, concepito come luogo di sosta, riflessione e condivisione culturale. Gli operatori del Pronto soccorso indosseranno per tutta la settimana delle magliette contro ogni forma di violenza e in particolare modo contro quella sulle donne.

Infine, sabato 28 novembre (dalle 15 alle 16) è in programma un evento speciale di sensibilizzazione e vicinanza alla comunità attraverso l’esibizione e il repertorio della Fanfara dei Bersaglieri – Sezione di Gubbio. L’iniziativa, che si terrà negli spazi di accesso al Presidio, intende coniugare la musica, la tradizione e lo spirito di unione civile per lanciare un messaggio forte, chiaro e inequivocabile: il no fermo e incondizionato a qualsiasi forma di violenza e prevaricazione.–