Da una parte asfalto nuovo, dall’altra le buche di prima. Chi passa per le vie della Madonna del Latte lo ha notato subito, e la questione è arrivata in consiglio comunale con un’interrogazione di Elda Rossi e Riccardo Leveque (FdI).

Secondo l’assessore alla Viabilità Rodolfo Braccalenti, il Comune non c’entra. I lavori «non sono stati condotti dal Comune, ma da Umbra Acque», con i fondi del PNRR per cambiare le condotte idriche. La ditta ha quindi chiuso gli scavi e ha riasfaltato solo la striscia su cui aveva lavorato, come prevedono le regole.

Il Comune però ha trattato e ha ottenuto qualcosa in più. Via Nenni è stata rifatta per intero, così come i tratti più rovinati di via Bologni, via Longo e via Caravaggio. Non sono state toccate via Vasari e via Ghiberti, che erano già state asfaltate in estate.

Leveque ha detto che le asfaltature vanno bene, ma servono «una visione complessiva della viabilità» e niente più lavori fatti a pezzi. Poi ha parlato di via Murri. C’è una piazzetta dove i residenti parcheggiano ogni giorno, ma non ci sono mai state le strisce, e gli ‘Stop’ per terra quasi non si vedono più. Sui parcheggi Braccalenti farà una verifica con la Polizia Locale. Alcuni ‘Stop’ sono già stati ridipinti e per gli altri si aspetta il bel tempo.

L’opposizione ha chiesto chiarezza anche su alcuni cortili privati che sarebbero stati danneggiati. In Comune però non è arrivata nessuna segnalazione. Chi ha subito un danno può presentare una richiesta documentata, che verrà passata a Umbra Acque. I vialetti privati asfaltati, invece, sarebbero il risultato di accordi presi direttamente da alcuni condomini con la ditta.

Il problema più difficile è via Spadolini. Mancano la linea di mezzeria e una luce sufficiente, e l’incrocio con via De Gasperi va sistemato. Per la segnaletica si farà un sopralluogo. Per i lampioni invece i tempi sono lunghi, perché la strada è troppo stretta per metterne di nuovi. Se ne riparlerà solo con un progetto per allargarla e costruire un marciapiede, se ci saranno i soldi. Leveque si è detto soddisfatto, ma ha ricordato che in quel tratto «l’illuminazione manca totalmente».