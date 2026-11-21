Giovanni Tedesco ha passato la vigilia a guardare i video delle partite. Proclami non ne ha fatti. Pochi giorni dopo la presentazione nella sede di Giuliano Tartufi, il nuovo allenatore della Pietralunghese è già alla prima partita vera. Domani pomeriggio i rossoblù giocano in trasferta a Termoli.

Non è una partita qualunque. La squadra è nei bassifondi della classifica e ha bisogno di punti. È per questo che il patron Giuliano Martinelli ha voltato pagina dopo la gestione di Luca Pierotti. Ha scelto un tecnico che da giocatore ha messo insieme 300 presenze in Serie A e che, nelle sue intenzioni, deve dare una scossa all’ambiente. Tedesco si è messo al lavoro dal primo giorno.

A Termoli ci sarà anche una novità a bordo campo. Martinelli si siederà in panchina accanto all’allenatore. Il patron vuole far sentire al gruppo che la società gli è vicina, in un momento che tutti, a Pietralunga, considerano delicato.

La squadra non sarà sola nemmeno sugli spalti. In Molise è attesa una buona rappresentanza del tifo organizzato rossoblù. I tifosi vogliono sostenere la squadra e onorare la memoria di Enrico Fiorucci, storico dirigente del club.

In campo serviranno carattere e compattezza. Contro il Termoli la Pietralunghese cerca un risultato positivo per avviare il nuovo corso e cominciare la risalita.

Arbitra Giorgio Guarino di Avellino.