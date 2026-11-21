Il Piano sociosanitario regionale c’è, almeno sulla carta. Per Rifondazione comunista Alto Tevere, però, la parte più importante comincia adesso. La Giunta ha preadottato lo schema di «Umbria in Salute 2030» e il partito lo considera un fatto positivo. Era un passaggio atteso, scrive, dopo un lungo periodo senza programmazione e a quasi due anni dall’inizio della legislatura.

Il testo, comunque, non è ancora definitivo. Prima del voto finale la presidente Stefania Proietti ha annunciato altri incontri di partecipazione e concertazione, ed è lì che secondo Rifondazione si giocano le carte del territorio. Per questo il partito torna a rivolgersi ai sindaci dell’Alto Tevere. Chiede loro di non abbassare la guardia e di andare ai tavoli regionali con una posizione unica.

Le richieste toccano da vicino chi vive in vallata. Al primo posto c’è l’ospedale di Città di Castello: per Rifondazione va rafforzato in modo stabile, con il personale e i turni che servono. Poi il Pronto soccorso, Ostetricia e il Punto nascita, che vanno tutelati fino in fondo. Il partito chiede anche di accorciare le liste d’attesa e di investire su distretti, medici di base, assistenza a domicilio e servizi vicini ai cittadini. E vuole che le promesse diventino «impegni verificabili».

Rifondazione contesta anche il metodo. La Regione ha spiegato di aver scritto il Piano e, nello stesso tempo, di aver avviato alcuni interventi sul territorio. Secondo il partito proprio questi provvedimenti vanno inseriti in un disegno complessivo e discussi di nuovo con sindaci, operatori e cittadini, senza decisioni prese una alla volta. Nella nota la sintesi è questa: «Una somma di atti non può sostituire il confronto e le garanzie per la sanità pubblica».