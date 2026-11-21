Anche Sinistra Italiana-AVS Altotevere interviene sul sequestro di oltre 160 chili di cocaina a Città di Castello. Lo fa con una nota del segretario Riccardo Nicosanti, che ringrazia la Polizia di Stato ma chiede di allargare il discorso sulla sicurezza.

“Un intervento di grande rilevanza, che merita il plauso e il ringraziamento alle forze dell’ordine”, scrive Nicosanti. Il partito non nasconde la preoccupazione per la quantità di droga che poteva arrivare in città e nel territorio, un dato che “non può essere sottovalutato”.

Il coordinatore però tiene distinte le due cose. Il grande traffico di stupefacenti è un problema, il disagio sociale e la vivibilità dei quartieri sono un altro. Servono “risposte e competenze diverse”. Per AVS il rischio è che il dibattito sulla sicurezza si riduca “esclusivamente alla dimensione dell’ordine pubblico”. “La repressione dei reati è indispensabile, ma non esaurisce le responsabilità della politica nella costruzione di una comunità più sicura”, si legge nella nota.

Da qui la proposta per il programma della coalizione in vista delle amministrative. AVS chiede di censire gli immobili del Comune e affidarne una parte ad associazioni e realtà culturali e sociali, “attraverso criteri pubblici e trasparenti”. L’obiettivo è riportare attività nel centro storico e nelle frazioni, con un’attenzione particolare ai giovani.

Nicosanti stesso mette dei limiti alla proposta: “Non pensiamo che uno spazio culturale possa bloccare magicamente il narcotraffico dalla sera alla mattina. Pensiamo, però, che una città capace di offrire relazioni, opportunità e luoghi di incontro sia una città migliore in cui vivere”.