Più di 160 chili di cocaina. Un valore sul mercato stimato in circa 12 milioni di euro. E un uomo di sessant’anni finito in manette. In provincia di Perugia la Polizia di Stato non aveva mai fatto un sequestro di cocaina così grande, ed è successo a Città di Castello.

Dopo la notizia è arrivato il commento del deputato Riccardo Augusto Marchetti, segretario della Lega Umbria. Il primo pensiero va a chi ha condotto l’indagine, cioè la Squadra Mobile di Perugia e il Commissariato tifernate. Marchetti parla di “un risultato straordinario”, frutto della “professionalità” e dell'”attento lavoro investigativo” degli agenti. Per lui è “un colpo significativo al narcotraffico e alle organizzazioni criminali”.

Poi il deputato passa alla questione del personale, che in città si discute da anni. “Come Lega siamo impegnati concretamente per rafforzare la sicurezza e garantire alle Forze dell’Ordine personale e strumenti adeguati”, afferma. E ricorda un dato: delle 43 nuove assegnazioni della Polizia di Stato in Umbria annunciate a gennaio, quattro sono destinate proprio al Commissariato di Città di Castello.

Il segretario regionale del Carroccio dice che si andrà avanti su questa strada: “Continueremo a lavorare per il potenziamento degli organici, per una maggiore presenza dello Stato sul territorio e per sostenere chi ogni giorno, con professionalità e sacrificio, garantisce la sicurezza dei cittadini”.