L’Mvp è andato a un ragazzo giovane, il libero Vittorio Broccatelli. Ha chiuso con il 73% in ricezione e per tutta la sera ha difeso come un giocatore esperto. Anche grazie a lui la ErmGroup Altotevere ha battuto 3-1 il Cus Cagliari nell’anticipo di sabato a San Giustino. È la quarta vittoria consecutiva. In attesa delle partite di domenica, la squadra di Monaldi è a un punto dalla capolista Mantova.

La partita però era cominciata male. Monaldi aveva di nuovo Marzolla da opposto e ha mandato in campo la formazione tipo, ma nel primo set Cagliari è stata più brava. Gozzo e Mariano attaccavano bene, mentre ad Altotevere il muro non funzionava e l’attacco faticava. I sardi sono andati sull’11-15. Marzolla e Alpini hanno ricucito fino al 19-19, poi due muri di Galiazzo hanno deciso il set: 22-25.

Nel secondo set la ErmGroup è rientrata in campo con un altro atteggiamento. Capitan Quarta ha cominciato a fermare gli attacchi avversari a muro e con Bellucci ha trovato l’intesa. Sull’11-5 il set era già indirizzato ed è finito 25-15.

Il terzo set è stato deciso da un cambio. Sul 16-13 è entrato dalla panchina Luatti, che ha messo due ace di fila. Altotevere è salita sul 20-14 e ha chiuso 25-20.

Nell’ultimo set Cagliari è rimasta attaccata fino all’11-10. Poi è cresciuto il giovane centrale Baldini, Broccatelli ha recuperato palloni difficili e Marzolla ha continuato a fare punti, fino ai 21 finali. La ErmGroup ha chiuso 25-20.

Il prossimo impegno sarà in trasferta a San Donà di Piave.

ERMGROUP ALTOTEVERE-CUS CAGLIARI 3-1

(22-25, 25-15, 25-20, 25-20)

ERMGROUP ALTOTEVERE: Giovagnoli, Broccatelli (L) ricez. 73%, Marzolla 21, Bellucci 1, Cengia 6, Alpini 15, Quarta 6, Maiocchi 12, Luatti 2, Baldini 4. Non entrati: Bianchini, Pinali, Cherubini. All. Mirko Monaldi e Davide Marra.

CUS CAGLIARI: Mariano 16, Iurisci 1, Bonacchi 2, Lopetrone (L1) ricez. 38%, Modica (L2) ricez. 100%, Muccione, Azaz El Saidy 1, Truocchio 7, Sciarretti 8, Gozzo 9, Soru 1, Galiazzo 13. Non entrato: Menicali. All. Sandro Passaro e Sandro Stangoni.

Arbitri: Andrea De Nard di Belluno e Massimo Ancona di Bologna.

ALTOTEVERE: battute sbagliate 16, ace 6, muri 6, ricezione 69% (perfetta 26%), attacco 45%, errori 22.

CAGLIARI: battute sbagliate 17, ace 2, muri 11, ricezione 53% (perfetta 15%), attacco 38%, errori 33.

Durata set: 32′, 28′, 31′ e 28′, per un totale di un’ora e 59′.