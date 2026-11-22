Il capitano Lensi e Bongiorno hanno visto la partita dalla curva, insieme agli ultras. Il Città di Castello ha affrontato senza di loro la Re Salmone Osimo, prima in classifica, e al Pala Joan ha perso 3-0 (21-25, 18-25, 17-25). Per due set e mezzo però i biancorossi sono rimasti in partita.

Prima del fischio d’inizio c’è stato un minuto di silenzio per Marcello Magrini, padre di Marco, ex giocatore del Città di Castello.

Bartolini ha schierato lo stesso sestetto di Montorio. Anche Osimo aveva un’assenza: Fabi, influenzato, è andato in panchina solo per onor di firma e al centro Silvestrini ha messo Sassi.

L’avvio è buono. Cappelletti e Panizzi spingono, la difesa tiene e Castello si porta sul 10-7. Silvestrini chiama time out. Poi arriva l’episodio che pesa: un pallone finisce addosso a Bartolini, il primo arbitro lo giudica dentro e Osimo torna avanti (12-13). Il pubblico si fa sentire e si arriva sul 16-16. Con Girolometti al servizio però gli ospiti scappano, Ferrini picchia da posto quattro e il set finisce 21-25.

Il secondo parziale resta equilibrato fino al 7-6, con un ace di Cappelletti. Dopo il time out Osimo cambia ritmo, Pizzichini sale in cattedra e il punteggio diventa 11-17. Castello prova a rientrare fino al 17-20, poi si ferma sul 18-25.

Nel terzo set Bartolini rimescola le carte. Dentro Valenti, Cappelletti opposto e Rumori al centro al posto di Stoppelli. Rumori mette due muri di fila e Castello va sul 4-1. Dura poco: Ferrini e Sassi al servizio ribaltano il punteggio (7-10). Valenti trova tre mani out e tiene vicini i suoi, ma la capolista non molla. Sul 15-20 c’è spazio anche per l’esordio del giovane palleggiatore Giovanni Panizzi. Finisce 17-25.

CITTÀ DI CASTELLO-RE SALMONE OSIMO 0-3

(21-25, 18-25, 17-25)

CITTÀ DI CASTELLO PALLAVOLO: Troiani 1, Panizzi L. 2, Conti 9, Cappelletti 11, Volpi 4, Stoppelli 2, Cesari L. (L1), Cesari F., Rumori 2, Valenti 5, Cioffi (L2), Panizzi G. A disp.: Martinelli, Celestini. All. Bartolini.

RE SALMONE OSIMO: Cremascoli 1, Stella 17, Vecchi 9, Ferrini 16, Pizzichini 5, Sassi 3, Gabbanelli (L1), Girolometti. A disp.: Melonari, Fabi, Colaluca, Schiaroli (L2), Paci. All. Silvestrini.

NOTE: Castello (b.v. 1, b.s. 7, muri 5, errori 14), Osimo (b.v. 3, b.s. 8, muri 2, errori 15).