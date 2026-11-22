Da una a due unità di primo soccorso. Luca Squartini parte da questo numero quando parla del pronto soccorso di Umbertide. È il potenziamento ottenuto quando militava in un’altra formazione politica. Oggi, da responsabile comunale di Umbertide al Centro, teme che quel lavoro venga cancellato.

Il motivo è il nuovo Piano sanitario regionale, che si avvia al voto finale in Consiglio regionale e punta a trasformare l’ospedale cittadino in una struttura specialistica. Per i centristi del centrodestra umbertidese è la strada sbagliata. Se specializzare vuol dire togliere servizi di base, emergenza e prossimità, dicono, allora «non è un potenziamento. È un impoverimento».

Squartini ha espresso «la massima preoccupazione» per il presente e il futuro del pronto soccorso. Allo stesso tempo ha confermato il sostegno pieno alla Giunta comunale, impegnata nella difesa dell’ospedale.

Il bersaglio vero, però, è il Pd di Umbertide, che sul tema ha presentato un ordine del giorno. Umbertide al Centro fa notare che la Regione la governa il Pd, insieme a M5S, Avs e civici, con la presidente Stefania Proietti in carica dal 2 dicembre 2024. Il Pd locale, in pratica, chiede al Pd regionale di fare quello che dovrebbe già fare. La replica dei centristi è secca: «Chi governa non presenta ODG, decide. Chi governa non chiede, risponde».

Prima del voto in Consiglio regionale il movimento mette nero su bianco tre richieste. Vuole un pronto soccorso H24 garantito per iscritto, «senza rinvii e senza forse». Chiede poi una nuova valutazione della funzionalità dell’ospedale. La terza riguarda tempi, personale e risorse certi per l’Ospedale di Comunità, la Rsa e la Casa della Comunità.

Su un punto Umbertide al Centro non intende fare passi indietro: l’ospedale deve restare «completo, operativo e vicino ai cittadini».