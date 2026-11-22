In Cattedrale la messa officiata da don Alberto Gildoni e dal cappellano militare don Arnaldo Ricciuto. Il ricordo delle Medaglie d’Oro Valerio Gildoni e Donato Fezzuoglio.

Città di Castello, 21 novembre 2026 – La Cattedrale dei Santi Florido e Amanzio ha ospitato, nel pomeriggio di sabato 21 novembre, la celebrazione della Virgo Fidelis, Patrona dell’Arma dei Carabinieri. La ricorrenza coincide con l’anniversario della battaglia di Culqualber e con la Giornata dell’Orfano dell’Arma.

La messa è stata officiata da don Alberto Gildoni, parroco della Cattedrale e fratello del colonnello Valerio Gildoni, Medaglia d’Oro al Valor Militare alla memoria, insieme al cappellano militare don Arnaldo Ricciuto.



Erano presenti il sindaco Luca Secondi, il comandante della Compagnia Carabinieri di Città di Castello, capitano Massimiliano Croce, e i rappresentanti delle altre Forze dell’Ordine del territorio. Alla celebrazione hanno partecipato anche i comandanti delle Stazioni della Compagnia: il Luogotenente Remo Rampazzi, della Stazione di Città di Castello; il Luogotenente C.S. Vincenzo Viscito, della Stazione di San Giustino; il Luogotenente Lorenzo Stazi, della Stazione di Citerna; il Maresciallo O. Cesare Rampazzi Minella, della Stazione di Umbertide; il Maresciallo Marco Bizzarri, della Stazione di Trestina, il V. Brigadiere Gianluca D’annibale, della Stazione di Monte Santa Maria Tiberina e il V. Brigadiere Alfredo Morgante, della Stazione di Pietralunga.

Presenti anche l’Associazione Nazionale Carabinieri “Col. Valerio Gildoni” di Città di Castello, con il presidente Mario Menghi ed una nutrita rappresentanza, e la Polizia Locale, che ha scortato il gonfalone del Comune. Il gonfalone accanto ai carabinieri ha ribadito un legame che la città coltiva da anni. Nel 2011 il Consiglio comunale dedicò una piazza del centro storico al colonnello Gildoni. L’amministrazione partecipa ogni anno alle commemorazioni dei carabinieri caduti nell’Alta Valle del Tevere.



Il capitano Croce ha ricordato il sacrificio dei carabinieri a Culqualber, in Africa Orientale, il 21 novembre 1941. Quel sacrificio valse alla Bandiera dell’Arma la Medaglia d’Oro al Valor Militare. «L’Arma», ha detto, «misura ogni anno il proprio servizio sulla parola che la Vergine custodisce: fedeltà. In questa città quella parola ha due nomi».



Il comandante si è rivolto alla madre del colonnello Gildoni, presente alla celebrazione, e a don Alberto: «Il vostro dolore è rimasto composto e silenzioso. Ci avete insegnato che si può custodire la memoria di un figlio e di un fratello trasformandola in una presenza viva». Ha poi ricordato l’appuntato Donato Fezzuoglio, Medaglia d’Oro al Valor Militare alla memoria. Fezzuoglio cadde a Umbertide il 30 gennaio 2006 nel tentativo di sventare una rapina in banca, e quest’anno ricorre il ventesimo anniversario. Il comandante ha rivolto un pensiero alla moglie e al figlio, «che per l’Arma restano parte della famiglia».



Nella Giornata dell’Orfano dell’Arma il capitano Croce ha ricordato l’impegno verso i figli dei caduti: «Il sacrificio dei loro genitori non sarà dimenticato e continuerà a parlare attraverso il modo in cui indossiamo questa uniforme». Ha ringraziato i carabinieri della Compagnia per il servizio svolto ogni giorno, spesso lontano dagli occhi di tutti, e i loro familiari che ne condividono il peso.