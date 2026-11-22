Presentato alla Tenuta di Montenero il terzo volume della collana “Le Chiavi dell’Impresa”. Un’analisi rigorosa e lungimirante sul controllo di gestione come bussola quotidiana per la continuità aziendale e il merito creditizio

(Deruta) Nell’attuale scenario economico, caratterizzato da mercati fortemente dinamici e margini di profitto sempre più sottili, la differenza tra il successo di un’azienda e la sua crisi non risiede soltanto nella bontà del prodotto, ma nella tempestività e nella precisione delle informazioni a disposizione di chi la guida. Un concetto ribadito con forza e autorevolezza nel corso del recente appuntamento organizzato da SBP S.r.l. alla Tenuta di Montenero, un evento che ha registrato una straordinaria partecipazione di imprenditori, professionisti e operatori del settore, collegati anche in diretta streaming.

Protagonista indiscusso della giornata è stato il Dottor Paolo Brunelli — tributarista qualificato, revisore legale e amministratore unico di SBP S.r.l. — che ha presentato al pubblico il suo ultimo lavoro editoriale: “Governare l’Impresa con i Numeri” (Edi&Sons Edizioni), terzo volume della fortunata collana «Le Chiavi dell’Impresa».

La professionalità e il metodo di Paolo Brunelli al servizio delle imprese

La kermesse ha messo in luce le doti di eccellenza, la profonda competenza strategica e la visione pragmatica che caratterizzano da sempre l’attività professionale del Dott. Paolo Brunelli. Nel corso del suo intervento, il professionista ha saputo guidare la platea attraverso i nodi cruciali della gestione aziendale moderna, dimostrando come il controllo di gestione non debba essere considerato un arido esercizio contabile o un mero adempimento burocratico, bensì il vero e proprio “cruscotto” di bordo per l’imprenditore.

Partendo da un’osservazione puntuale e concreta, ovvero che molte aziende solide rischiano la crisi non per mancanza di fatturato, ma per un difetto di informazioni tempestive , il Dott. Brunelli ha illustrato come coniugare le due leve fondamentali del sistema d’impresa. L’efficienza: intesa come capacità di decidere rapidamente attraverso budget mirati, indicatori chiave di performance (KPI) selezionati e un reporting periodico che eviti gli scostamenti di rotta.

La sicurezza: strettamente legata alla conformità normativa, con un focus puntuale sugli assetti organizzativi adeguati imposti dall’articolo 2086 del Codice Civile e dalle normative sulla crisi d’impresa, per monitorare costantemente la sostenibilità finanziaria a dodici mesi ed evitare responsabilità in capo agli amministratori.



Innovazione tecnologica e intelligenza artificiale come acceleratori di crescita

Un passaggio di altissimo profilo scientifico e operativo è stato dedicato all’integrazione tra i sistemi di controllo e le nuove frontiere tecnologiche. È stato evidenziato come l’intelligenza artificiale e la Business Intelligence rappresentino straordinari acceleratori e strumenti di personalizzazione degli alert previsionali, a patto che poggino su un metodo solido e rigoroso preesistente.

La lectio magistralis ha inoltre approfondito il delicato legame tra una corretta architettura dei dati aziendali e il rating bancario: presentarsi agli istituti di credito con bilanci gestionali trasparenti, indicatori prospettici affidabili e un piano industriale strutturato significa sbloccare l’accesso al credito, rafforzare la fiducia dei mercati e tutelare il valore patrimoniale costruito nel tempo.

Un percorso di successo che guarda al futuro

L’evento di Deruta , arricchito da un vivace dibattito con i partecipanti in sala e online ( attraverso una diretta web con un pubblico a livello nazionale ) si è conclusa con la tradizionale cena di lavoro con gli imprenditori a conferma della leadership di SBP S.r.l. nel panorama della consulenza strategica e societaria in Umbria e non solo. Con la pubblicazione di questo terzo volume (dopo i successi dedicati alla forma societaria e alla protezione del patrimonio familiare), lo studio e le analisi degli incontri e dei tre volumi editoriali realizzati rappresentano un punto di riferimento imprescindibile per tutte quelle imprese che scelgono di non subire il futuro, ma di governarlo con competenza, metodo e visione d’insieme.