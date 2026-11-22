La tipografia tifernate, attiva dal 1799, lancia una linea di felpe e magliette con le parole del dialetto. L’idea è di Alberto Maria Ottaviani, ottava generazione della famiglia

CITTÀ DI CASTELLO – Su una felpa c’è scritto “capelètti”, come si dice in dialetto il piatto di Natale e delle feste. È uno dei capi della nuova collezione della Tipografia Grifani-Donati: magliette, felpe, shopper e pochette con parole e simboli della tradizione tifernate. Da quest’anno alcuni di questi capi si stampano in serigrafia, una tecnica che in via della tipografia non si era mai usata per produrre.

Fino a ieri i tessuti passavano tutti sotto il torchio Elia Dell’Orto del 1864. Si usavano cliché in fotopolimero o i caratteri mobili originali dell’Ottocento, e si stampava un capo alla volta, tutto a mano. Su un tessuto scuro però il sistema non funzionava: con gli inchiostri tipografici il bianco e i colori chiari non coprono. La serigrafia risolve il problema.

Chi ha spinto per introdurla è Alberto Maria Ottaviani. L’aveva conosciuta al Liceo Artistico di Sansepolcro, in un corso sperimentale che ha seguito per due anni. In magazzino la tipografia aveva già un torchio serigrafico, rimasto lì per anni e pensato per la carta. «Da questa consapevolezza è nata la decisione, proprio quest’anno, di attrezzarsi per riportare concretamente questa tecnica all’interno del laboratorio», racconta.

In famiglia era già successo qualcosa di simile: la litografia su pietra l’aveva portata in bottega il padre Giovanni. Oggi la tipografia la mandano avanti i figli Milos e Alberto Maria, insieme a Giovanni e alla madre Adriana. È considerata la più antica d’Europa tra quelle che usano ancora tutte e tre le tecniche di stampa diretta: caratteri mobili, calcografia e litografia. Le macchine storiche funzionano ancora, compresa la pianocilindrica del 1910, e nel 2025 la Camera di Commercio dell’Umbria l’ha riconosciuta come impresa storica.

La serigrafia si aggiunge alle tecniche di sempre e non le sostituisce: in bottega si continua a lavorare a mano come prima.