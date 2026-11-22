⁸Al palazzetto “Andrea Ioan” la prima finale nazionale per atleti ipovedenti e non vedenti. Salaris e Sgambato si prendono i titoli

CITTÀ DI CASTELLO – Maria Salaris è tornata a Siena con due titoli italiani. L’atleta di Monteaperti 1260 ha vinto nella fionda e ha diviso il primo posto nella balestra antica manesca con Francesca Sgambato dell’Aquilone di Firenze. È andata così la finale del Campionato italiano paralimpico per ipovedenti e non vedenti, che si è giocata al palazzetto “Andrea Ioan”.

Le società in gara erano tre: l’Aquilone di Firenze, i Balestrieri Monteaperti 1260 di Siena e i padroni di casa del Manipolo Mercenario Valtiberino. Gli atleti si sono alternati in pedana per tutta la giornata, e chi aveva già tirato chiedeva subito i punteggi per confrontarsi con gli altri. All’inizio è arrivata anche l’assessora alle Politiche sociali Benedetta Calagreti. Voleva vedere da vicino le attrezzature che permettono a chi non vede di gareggiare da solo, senza aiuto.

Nella fionda dietro Salaris si sono piazzati Francesca Sgambato e Strato Petrucci, tutti e due dell’Aquilone. Nella balestra il podio è tutto femminile: Salaris e Sgambato a pari merito e al terzo posto Sonia Gianchecchi, anche lei fiorentina.

La manifestazione era organizzata con FIGeST, Comitato Italiano Paralimpico e Coni, con il patrocinio del Comune. Era la prima edizione. A fine gara l’organizzazione ha ringraziato la Federazione, gli atleti e i tecnici che li preparano: Roberto Giudici, Giuseppe Volpi, Marco Pieracci, Maria Luisa Martinelli, Lorella Fiori, Donella Bernini e Lucia Bei.

La prossima finale nazionale è in programma nel 2028.