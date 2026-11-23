Dal 24 al 27 novembre tre appuntamenti promossi dalla Commissione Pari Opportunità. Coinvolti anche gli studenti del Campus Leonardo da Vinci.
La violenza sulle donne non è un problema che riguarda soltanto chi la subisce. È una questione che coinvolge tutti, dalle famiglie alla scuola, fino alle istituzioni. Parte da questa consapevolezza «Da vittime a voci», la rassegna che torna a Umbertide dal 24 al 27 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.
L’iniziativa, promossa dal Comune e organizzata dalla Commissione Pari Opportunità, propone tre appuntamenti per parlare di prevenzione, rispetto e responsabilità collettiva.
Si comincia martedì 24 novembre alle 18, negli spazi della Piattaforma, con l’incontro «Costruiamo una comunità che protegge», aperto a tutti i cittadini.
Giovedì 26 novembre lo stesso tema sarà affrontato con gli studenti del Campus «Leonardo da Vinci». Un appuntamento riservato ai ragazzi, per portare il confronto anche tra i banchi di scuola.
La rassegna si concluderà venerdì 27 novembre alle 18, al Centro Socio-Culturale San Francesco, con «Le libere donne», un incontro aperto alla cittadinanza.
Tre momenti diversi, ma con un obiettivo comune: non limitare la riflessione al solo 25 novembre, bensì coinvolgere la comunità in un percorso di maggiore attenzione verso un fenomeno che continua a richiedere impegno e consapevolezza.