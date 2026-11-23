Allenamento alle sette e mezzo di sera, a volte alle otto. Prima la scuola, poi i libri, poi la palestra. Lorenzo Casini e Tommaso Cascianini vivono così, quasi sette giorni su sette. Giocano in tre campionati con la Dukes Basket Sansepolcro: Under 19, DR2 e Serie C. Si allenano soprattutto con la prima squadra; con Under 19 e DR2 si ritrovano il lunedì o il mercoledì, quando non si gioca. Il giovedì di solito è riposo, ma se la C chiama, loro ci sono.

È il secondo anno nel gruppo dei grandi e l’ultimo nelle giovanili. Lorenzo e Tommaso sono in quinta superiore e il prossimo anno arriverà la scelta dell’università. L’estate l’hanno passata in palestra con lo staff della Serie C. Adesso vogliono qualche minuto in più in campo.

Tommaso, cosa è cambiato in questi dodici mesi?

«Abbiamo lavorato tanto, sia sulla parte tecnica che su quella mentale. Soprattutto tecnica. Devo ringraziare Caracchini e Butini, i nostri allenatori della Serie C: quest’estate io e Lorenzo siamo stati quasi sempre con loro e ci hanno aiutato tantissimo».

Lorenzo, che gruppo è quello della C?

«Un gruppo fantastico. Sono ragazzi poco più grandi di noi, quasi tutti fra i 22 e i 25 anni, più i veterani che giocano qui da tanti anni. Siamo amici, ci aiutiamo anche fuori dal campo. Se hai un problema ne parli con un compagno e un consiglio arriva sempre».

Vi supportate o vi sopportate?

«Tutte e due le cose. A volte rompiamo tanto, ma mai in modo negativo. Lo facciamo per farci ridere».

Tommaso, come tenete insieme basket, scuola e vita privata?

«Con la Serie C ci alleniamo la sera, verso le sette e mezzo o le otto. Così il pomeriggio resta libero: per studiare e, quando si può, per stare con gli amici».

Lorenzo, quanto spazio avete in Serie C?

«Le occasioni di entrare stanno aumentando, perché miglioriamo e i coach ci danno più fiducia. Il minutaggio è ancora ridotto, è normale: non siamo ancora pronti a giocare a quel livello come i compagni che lo fanno da anni».

Tommaso, che effetto fa passare dalla C all’Under 19?

«Non è strano. Se ti alleni quasi tutti i giorni con la Serie C ti abitui a una certa intensità. Quando la porti in Under 19 ti accorgi di quanto cambia. Ed è proprio questo che ti fa crescere».

Da fuori, però, le giovanili sembrano persino più intense della C.

«Può sembrare, ma non bisogna confondere l’intensità con la velocità. Nelle giovanili piace correre, attaccare in contropiede. In Serie C si gioca di più contro la difesa schierata, con le letture sui nostri giochi. Le partite più intense spesso hanno ritmi bassi: le difese sono forti e devi trovare il piccolo spazio, il piccolo vantaggio che ti fa vincere».

Poi c’è la DR2. Che campionato è?

«Prima c’è anche la DR3. La DR2 è il primo vero campionato senior per gli under, una categoria sotto la DR1, quella che prima era la Serie D. Tante società schierano i giovani perché devono imparare a giocare in mezzo ai grandi. E capita di trovarsi davanti ex giocatori di Serie C o di Serie B, gente con tanta esperienza».

Con che testa la affrontate?

«Il rispetto per i senior c’è sempre, hanno più esperienza di noi. Però è anche l’occasione per farci notare, per far vedere che stiamo migliorando e che siamo pronti. Non dobbiamo tirarci indietro».

Tommaso, in allenamento con la C vi si chiede tanto. Come reggete?

«Io e Lorenzo ci alleniamo sempre forte. Il cinque contro cinque serve a preparare la partita, ma anche all’allenatore per vedere se stai migliorando in qualcosa: un tiro, un palleggio, le letture».

Lorenzo, fare la parte degli avversari contro il quintetto base non vi confonde?

«No, ormai siamo abituati. È il secondo anno in Serie C e sappiamo cosa dobbiamo fare in settimana. Studiare come giocano i nostri compagni, per metterli in difficoltà, li aiuta a migliorare, perché in partita gli avversari andranno a cercare i loro punti deboli. E intanto noi capiamo meglio come funziona il gioco dei grandi».

Tommaso, tutto questo vi serve in Under 19 e in DR2?

«Tantissimo, soprattutto le letture. Se le capisci, arrivi più facilmente a fare punti. Ma non solo: anche in difesa, nei passaggi. Diventa tutto più semplice».

Lorenzo, e con i compagni dell’Under 19 che non sono in prima squadra?

«Sappiamo di avere un vantaggio, ma cerchiamo sempre di coinvolgerli e di spiegare le cose come le hanno spiegate a noi. In allenamento proviamo a far capire le letture più semplici e alcuni dettagli degli schemi».

Quest’anno in Under 19 e DR2 avete nuovi allenatori. Come vi trovate?

«Con Giovanni mi sono trovato bene da subito: è l’allenatore che ho sempre voluto, per l’intensità e il modo di lavorare. Pennacchini invece lo conosco da due o tre anni».

Pennacchini in panchina parla tantissimo. Vi aiuta o vi pesa?

«Per me è positivo. Cerca sempre di farti giocare al meglio. Se ti corregge un errore durante la partita, magari dopo non lo ripeti. Se aspetta, quella piccola sbavatura può diventare più grande. Nel basket i dettagli contano minuto per minuto».

Ultima domanda: cosa vi aspettate da questa stagione?

Tommaso: «Più minuti in Serie C. È il mio obiettivo principale. E il minutaggio te lo guadagni con il lavoro e la concentrazione in allenamento».

Lorenzo: «Siamo arrivati alla fine del percorso degli under. È l’ultimo anno di Under 19 e probabilmente l’ultimo qui. Come andrà dopo, ancora non lo so».