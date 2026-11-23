Sabato 21 novembre la festa per l’anniversario dell’erboristeria e bioprofumeria. Dal 2006 a oggi, un percorso fatto di passione, formazione e fiducia nel commercio di vicinato.

Vent’anni fa, a Trestina, Elena Radici apriva la sua prima erboristeria. Aveva appena concluso gli studi in Tecniche Erboristiche e voleva trasformare quella passione in un lavoro. Sabato 21 novembre, insieme alle clienti e alle persone che l’hanno accompagnata in questo percorso, ha festeggiato i vent’anni di Secondo Natura, oggi erboristeria e bioprofumeria in piazza Matteotti, a Città di Castello.

Una storia cominciata nel 2006 e proseguita nel 2014 con il trasferimento nel centro storico tifernate, nel rione San Giacomo, dove Elena è nata e cresciuta. Poi, nel 2024, un altro passo: l’apertura nella centralissima piazza Matteotti.

In questi anni sono cambiate le sedi, si è ampliata l’offerta dei prodotti e sono cresciute le competenze professionali, attraverso lo studio della fitoterapia e della cosmetica naturale. Quello che Elena ha voluto mantenere è soprattutto il rapporto diretto con le persone, fatto di consigli, ascolto e attenzione alle esigenze di ciascuno.

«Non avrei immaginato allora quanta strada avrei fatto e quante persone avrei incontrato», racconta Elena, ricordando gli inizi a Trestina e le clienti che continuano a seguirla da allora.

C’è anche una scelta precisa dietro il trasferimento in piazza Matteotti: continuare a investire nel centro storico, nonostante le difficoltà che attraversa il commercio tradizionale.

«Credo che le attività commerciali abbiano un ruolo importante nel mantenere vivo il centro storico, renderlo frequentato e accogliente. Continuo a credere nel valore dei negozi specializzati, delle attività indipendenti e soprattutto del rapporto diretto con le persone».

Alla festa per l’anniversario hanno partecipato anche il sindaco Luca Secondi e l’assessora al Commercio e al Turismo Letizia Guerri, che hanno condiviso con Elena questo traguardo.

Ma il ringraziamento più sentito della titolare è andato alle persone che ogni giorno entrano nel suo negozio, a chi chiede un consiglio, a chi si affida alla sua esperienza e a quelle clienti che, nel corso degli anni, sono diventate anche amiche.

«Sono orgogliosa del percorso fatto e felice di poter festeggiare questo traguardo, ma soprattutto sono grata a tutte le persone che mi hanno accompagnata», conclude Elena.

Vent’anni dopo quella prima apertura a Trestina, Secondo Natura continua così la propria attività nel cuore della città. Con la stessa convinzione che ha accompagnato Elena fin dall’inizio: un negozio non è soltanto un luogo dove acquistare, ma anche un posto in cui incontrarsi e costruire rapporti di fiducia.