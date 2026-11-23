Segnalati tentativi di truffa telefonica, soprattutto ai danni degli anziani. L’amministrazione invita a non consegnare denaro o gioielli e a contattare subito le forze dell’ordine.

Si presentano al telefono come Carabinieri e chiedono di controllare l’oro custodito in casa. È il nuovo tentativo di truffa segnalato a Citerna, dove il Comune ha diffuso un avviso per mettere in guardia i cittadini, in particolare le persone anziane.

Secondo quanto comunicato dall’amministrazione comunale, sono in corso telefonate da parte di sconosciuti che si spacciano per appartenenti all’Arma. Con la scusa di dover verificare gli oggetti preziosi presenti nell’abitazione, cercano di conquistare la fiducia delle persone contattate.

Il Comune ricorda che i Carabinieri non chiedono mai di controllare telefonicamente oro, denaro o altri oggetti di valore custoditi in casa e non mandano persone a ritirarli.

L’invito è quindi a prestare la massima attenzione, soprattutto quando chi chiama si presenta come appartenente alle forze dell’ordine e avanza richieste insolite.

In questi casi è importante interrompere subito la conversazione, non aprire la porta a sconosciuti e, soprattutto, non consegnare denaro, gioielli o altri oggetti preziosi.

Per segnalare telefonate sospette o chiedere chiarimenti è possibile contattare la Stazione Carabinieri di Citerna al numero 075 8592124, oppure chiamare il 112.

L’avviso dell’amministrazione vuole raggiungere anche i familiari delle persone anziane, affinché possano informarle del rischio e aiutarle a riconoscere questi tentativi di raggiro.