Consegnati anche i premi Nonviolenza a Shiva Boroumand e Parisa Nazari. Una menzione speciale a Poti Pictures di Arezzo per il lavoro sull’inclusione attraverso il cinema.

Sansepolcro ha celebrato la diciottesima edizione del Premio Nazionale Cultura della Pace, un appuntamento che da 36 anni porta in città persone e testimonianze legate alla difesa dei diritti umani, alla libertà e alla nonviolenza.

Quest’anno il riconoscimento è andato a Nico Piro, giornalista e inviato della Rai, che attraverso il proprio lavoro racconta guerre, conflitti e le conseguenze che questi hanno sulla vita delle persone.

Accanto a lui sono state premiate Shiva Boroumand e Parisa Nazari, attiviste iraniane impegnate nella difesa dei diritti delle donne e delle libertà fondamentali. A loro è stato assegnato il Premio Nazionale Nonviolenza, un riconoscimento al coraggio di chi continua a battersi per i propri diritti anche nelle situazioni più difficili.

Tre protagonisti con esperienze differenti, accomunati dalla volontà di raccontare e contrastare le ingiustizie, ciascuno attraverso il proprio impegno.

La cerimonia è stata anche l’occasione per ricordare il lavoro dell’Associazione Cultura della Pace, che da oltre tre decenni organizza il premio, mantenendo vivo a Sansepolcro un confronto sui grandi temi della pace e dei diritti umani.

Un riconoscimento particolare è andato anche a Poti Pictures di Arezzo, realtà cinematografica della cooperativa «Il Cenacolo», premiata con una menzione speciale per il lavoro che porta avanti nel campo dell’inclusione. Attraverso il cinema, Poti Pictures valorizza le capacità e i talenti delle persone, dando spazio anche a chi troppo spesso incontra difficoltà nel trovare occasioni per esprimersi.

L’amministrazione comunale di Sansepolcro ha ringraziato i premiati, l’associazione organizzatrice e tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione, sottolineando il valore di un’iniziativa che continua a coinvolgere la città e soprattutto le nuove generazioni.

Una giornata che ha riportato al centro dell’attenzione il significato della pace, non soltanto come assenza di guerra, ma anche come rispetto delle persone, delle loro libertà e della loro dignità.

Foto: Riccardo Lorenzi