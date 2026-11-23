Terzo appuntamento della rassegna «Passi da leggere». Presentato «Quel rossore di tramonto sulle mura», tra i 130 titoli candidati al Premio Strega Poesia 2026.

La poesia letta ad alta voce, accompagnata dalla musica, per dare alle parole una forza diversa. È stato questo il filo conduttore del terzo appuntamento di «Passi da leggere – Gli autori si raccontano», la rassegna culturale che venerdì 20 novembre ha portato Germano Innocenti ed Enrico Guacci alla Biblioteca Flora Volpini di Citerna.

Al centro dell’incontro il libro «Quel rossore di tramonto sulle mura», pubblicato da Daimon Edizioni nel 2026. Innocenti ha proposto alcuni dei suoi versi in un reading accompagnato dalle suggestioni musicali di Guacci, con il quale collabora da tempo. Un’intesa che ha permesso al pubblico di avvicinarsi alla poesia attraverso l’ascolto, lasciando spazio anche alle emozioni suscitate dalla musica.

Ad aprire il pomeriggio è stato l’assessore Samuel Fedele, che ha ricordato il valore della biblioteca intitolata a Flora Volpini, figura importante nella storia di Citerna. Scrittrice, attrice, pittrice e sindaca dal 1965 al 1975, Volpini fu candidata al Premio Strega nel 1951 con il romanzo «La fiorentina». Nel marzo scorso è stata ricordata anche al Quirinale tra le donne che hanno contribuito alla storia della Repubblica.

Germano Innocenti, giornalista pubblicista e autore di romanzi e raccolte poetiche, vive e lavora da molti anni in Umbria. Da oltre un decennio porta la poesia anche fuori dalle pagine dei libri, attraverso letture pubbliche e spettacoli che intrecciano linguaggi artistici diversi. Con Enrico Guacci ha dato vita anche al progetto «Non è poesia».

La raccolta presentata a Citerna, che contiene una prefazione del poeta Enrico Marià, è stata inserita tra i 130 titoli candidati al Premio Strega Poesia. Nei versi di Innocenti trovano spazio le fragilità umane, le ferite, i ricordi e i sentimenti, raccontati con un linguaggio diretto e talvolta duro.

A concludere l’incontro è stata Catia Cecchetti, co-curatrice della rassegna, che ha ringraziato i due protagonisti per aver proposto un modo diverso di incontrare la poesia, capace di coinvolgere il pubblico presente.

«Passi da leggere» tornerà venerdì 11 dicembre alle 18.30, sempre alla Biblioteca Flora Volpini, per il quarto e ultimo appuntamento della prima edizione.

Ospite sarà Angela Ambrosini, che presenterà «Miniature Haiku», pubblicato da LuoghInteriori Editore. Ad accompagnare la lettura saranno le musiche per handpan di Luca Girelli, mentre a dialogare con l’autrice sarà la giornalista Sara Scarabottini.