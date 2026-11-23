Il capitano Stefano Spampinato ha spiegato come riconoscere i falsi appartenenti alle forze dell’ordine e le frodi bancarie. Nuovo appuntamento domenica 29 novembre in piazza del Popolo.

Una telefonata, la notizia di un figlio coinvolto in un incidente e la richiesta urgente di consegnare soldi o gioielli. È uno dei raggiri più frequenti ai danni delle persone anziane e proprio da situazioni come questa è partito l’incontro organizzato dai Carabinieri a Todi, nella chiesa del Santissimo Crocifisso.

Al termine della messa domenicale, il comandante della Compagnia Carabinieri di Todi, capitano Stefano Spampinato, ha incontrato i fedeli per spiegare come riconoscere i tentativi di truffa e cosa fare quando si riceve una telefonata sospetta.

Particolare attenzione è stata dedicata al cosiddetto falso carabiniere. Il truffatore si presenta come appartenente alle forze dell’ordine, oppure come avvocato, e racconta che un familiare è finito nei guai. Per risolvere la situazione chiede denaro o oggetti preziosi, che poco dopo un complice passa a ritirare direttamente a casa.

Il capitano ha ricordato un principio fondamentale: Carabinieri e altre forze di polizia non chiedono mai soldi o gioielli per cauzioni, risarcimenti o presunti procedimenti giudiziari.

Si è parlato anche delle frodi bancarie, sempre più spesso tentate attraverso messaggi sul cellulare e telefonate di falsi operatori degli istituti di credito. In questi casi l’obiettivo è convincere la vittima a comunicare codici riservati oppure a effettuare bonifici verso conti controllati dai truffatori.

Ai presenti è stata distribuita una brochure con consigli pratici per difendersi. In caso di richieste sospette, l’indicazione è quella di interrompere la telefonata, non aprire la porta agli sconosciuti e contattare il 112.

L’attività di prevenzione proseguirà domenica 29 novembre, quando i Carabinieri saranno presenti all’Info Point del Comune di Todi, in piazza del Popolo, per rispondere alle domande dei cittadini e fornire ulteriori informazioni.

Un’occasione per chiarire dubbi e imparare a riconoscere quei comportamenti che, dietro un’apparente urgenza, possono nascondere un tentativo di truffa.