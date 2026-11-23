Cerimonia in Comune per la Giornata nazionale degli alberi. L’iniziativa, realizzata con l’Agenzia Forestale dell’Umbria, unisce il benvenuto ai più piccoli al rispetto per l’ambiente.

Un piccolo ricordo da conservare, dedicato ai bambini nati nel 2025. A Citerna la Giornata nazionale degli alberi è stata anche l’occasione per dare il benvenuto ai nuovi cittadini del paese, con una cerimonia organizzata nella sala consiliare del Comune.

Alla presenza dell’assessore Samuel Fedele e del consigliere comunale Lorenzo Monaldi, sono state consegnate alle famiglie le pergamene realizzate in collaborazione con l’Agenzia Forestale dell’Umbria, nell’ambito della seconda edizione dell’iniziativa «Un albero per crescere insieme».

Un gesto simbolico che lega la nascita di un bambino alla crescita di un albero. Due nuove vite che mettono radici, crescono e rappresentano il futuro di una comunità.

L’iniziativa ha voluto coinvolgere le famiglie in una giornata dedicata non soltanto ai nuovi nati, ma anche all’importanza di rispettare e proteggere la natura.

«Con questa iniziativa vogliamo celebrare i nostri piccoli cittadini e ricordare che la tutela dell’ambiente è un impegno che riguarda tutti noi, da portare avanti con responsabilità e attenzione, giorno dopo giorno», ha sottolineato l’assessore Fedele.

Per i genitori, un’occasione per condividere un momento importante con la propria comunità. Per i bambini, una pergamena che, negli anni, potrà diventare il ricordo del primo benvenuto ricevuto dal loro paese.