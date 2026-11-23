Una giornata fuori dalla residenza protetta per conoscere la lavorazione delle olive e ritrovare il piacere delle tradizioni del territorio.

Una giornata diversa dal solito, tra il profumo delle olive e i ricordi legati a una delle tradizioni più conosciute delle nostre campagne. Alcuni ospiti della Residenza Protetta ASP Muzi Betti di Città di Castello hanno visitato l’Oleificio Ranieri, seguendo da vicino le varie fasi della lavorazione delle olive fino alla produzione dell’olio extravergine.

Un’occasione per uscire dalla struttura, trascorrere qualche ora insieme e conoscere da vicino un’attività che fa parte della storia e della vita del territorio. Per molti degli ospiti, la visita è stata anche un modo per ritrovare gesti, profumi e abitudini familiari.

Ad accompagnarli c’erano la presidente dell’ASP Muzi Betti, Annalisa Lelli, alcuni componenti del consiglio di amministrazione, il dottor Michele Cacioni, insieme agli educatori e agli animatori della residenza.

La visita rientra nelle attività con cui la Muzi Betti cerca di mantenere vivo il rapporto tra i propri ospiti e la comunità, offrendo occasioni di incontro e partecipazione anche al di fuori della struttura.

La presidente Lelli e il personale della residenza hanno ringraziato la famiglia Ranieri per l’accoglienza e la disponibilità dimostrate durante la visita.

«Per la Muzi Betti, ogni occasione di incontro con il territorio è un’opportunità per promuovere benessere, relazioni e qualità della vita dei propri ospiti», sottolinea la struttura.

Una giornata semplice, ma importante proprio per questo: perché anche una visita al frantoio può diventare un’occasione per stare insieme, condividere ricordi e continuare a sentirsi parte della vita della propria città.