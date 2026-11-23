Una lettera protocollata in Comune, indirizzata al sindaco Luca Secondi. La firma è di Jennifer Paradisi, coordinatrice di Futuro Nazionale a Città di Castello, e l’oggetto sono i centri culturali islamici della città. Il partito chiede di sapere quanti sono, dove si trovano e con quali permessi operano.

L’idea non nasce a Città di Castello. Qualche settimana fa Manuela Puletti, vice coordinatrice regionale con delega agli Enti locali, l’aveva presentata in conferenza stampa con il nome di «Operazione Trasparenza». A livello locale il coordinamento l’ha ripresa subito.

Le richieste sono tre. La prima è un elenco ufficiale di tutti i centri attivi nel Comune, pubblicato sul sito istituzionale insieme alle domande presentate, alle destinazioni d’uso dei locali e alle autorizzazioni rilasciate. La seconda sono controlli della Polizia locale senza preavviso, per verificare il rispetto delle norme urbanistiche, igienico-sanitarie, antincendio e sulla capienza. La terza è che i risultati vengano poi riferiti in Consiglio comunale.

Secondo Paradisi, il problema è una disparità di trattamento. «Mentre a un’associazione italiana o a un commerciante tifernate si chiede il rispetto maniacale di ogni singolo cavillo burocratico, su questi spazi sembra regnare il silenzio complice», scrive. Sostiene anche che alcuni di questi luoghi, «dietro l’etichetta di comodo di “centri culturali”, funzionano di fatto come vere e proprie moschee abusive».

Il partito allarga poi il discorso alla sicurezza in generale e accusa la Giunta di immobilismo. «Sul fronte sicurezza Città di Castello è un costante fallimento», si legge nella nota. Paradisi chiama in causa direttamente il primo cittadino: «Il Sindaco chiarisca da che parte sta». Ora si aspetta la risposta di Palazzo comunale.